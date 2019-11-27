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  • 27.11.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:42

'dan 'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup için sürpriz atak

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , 'ta forma şansı bulmakta zorlanan Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü. Beşiktaş'ın Guilherme'yi alması durumunda, Oğuzhan'ın transferinde kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın yıldızı için sürpriz atak

'ta ara transfer dönemi için çalışmalar iki yönlü devam ediyor. Yönetim hem takımdan gönderilmesi düşünülen isimlere takım ararken, hem de yeni oyuncular için temaslar yapıyor.


*Oğuzhan Özyakup

Star'ın haberine göre son dönemde takıma girmekte zorlanan Oğuzhan Özyakup ile 'un ilgilendiği öğrenilirken, yönetimin bu konuda gereken kolaylığı göstereceği ifade edildi.

Beşiktaş, Oğuzhan'ın ayrılması durumunda ise yerine Malatyalu Guilherme'yi alacak. Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş, Malatya ile bir ön görüşme gerçekleştirirken, olumlu geri dönüş aldı.

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