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  • 27.11.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 12:11

Son dakika haberi: - maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre; 'de 13. haftadaki - maçını yönetecek. Derbinin VAR hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstelenecek.

Derbinin hakemi belli oldu

'de 13. haftadaki - maçını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

'Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 13. hafta maçları 29, 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, TFF 1. Lig 13. hafta maçları 29 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, TFF 2. Lig 15. hafta maçları 30 Kasım ve 1 Aralık'ta, TFF 3. Lig 15. hafta maçları 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları ise 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

DETAYLAR BİRAZDAN...

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