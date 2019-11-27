Süper Lig'de 13. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

'Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 13. hafta maçları 29, 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, TFF 1. Lig 13. hafta maçları 29 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, TFF 2. Lig 15. hafta maçları 30 Kasım ve 1 Aralık'ta, TFF 3. Lig 15. hafta maçları 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları ise 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

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