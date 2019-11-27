Temsilcimiz Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.
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