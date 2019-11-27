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  • 27.11.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:08

'ın şanssızlığı! Her oyuna girdiğinde...

, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekon Stadyumu'nda 'ü konuk etti. İlk yarıda Adem'in attığı gole 1-0 öne geçen temsilcimiz 90+2'de Diatte'nin attığı gol ile sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Maçta dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Galatasaray'ın başı 'la ilgili talihsiz bir istatistik ile dertte.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.

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