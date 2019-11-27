Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası Trabzonspor - Galatasaray derbisine sahne olacak. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasını sonlandıran Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı 01 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY 5. SIRADAN YUKARIYA ÇIKAMADI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.