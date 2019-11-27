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  • 27.11.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 16:02

'da Akbaba müjdesi!

, 'in 13. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Uzun süren sakatlığının ardından Akbaba bugün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da Emre Akbaba müjdesi

'in 13. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

EMRE AKBABA DÖNDÜ!
Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Cuma günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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