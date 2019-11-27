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  • 27.11.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 16:56

: A Milli takımının 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

da kura çekimi bugün İsviçre’de gerçekleştirildi. 'nin elemelerdeki rakipleri Kanada, Çekya ve Uruguay oldu.

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

da kura çekimi bugün İsviçre'de gerçekleştirildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak son 4 takımın belirleneceği elemeler için kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Partick Baumann Evi'nde yapılan kura çekiminde , Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko'nun yer aldığı 3. torbada yer aldı.

12 Dev Adam'ın 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edeceği grupta Kanada, Çekya ve Uruguay yer aldı.

Eleme maçlarının oynanacağı şehirler ise; Victoria, Split, Kaunas ve Belgrad... Statüye göre; her şehirde 3'er takımlı 2 grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler daha sonra yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Final maçını kazanan takım, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Eleme karşılaşmalarının tarihler ise 23-28 Haziran 2020.

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