Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta karşılaşmasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele edecek. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Maç öncesinde futbolseverler Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yani yarın Vodafone Park'ta saat 20.55'te Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.