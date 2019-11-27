Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.11.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:02

maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Beşiktaş Bratislava maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini kendi evinde ağırlayacak. Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler karşılaşma hakkında maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında bilgiler...

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta karşılaşmasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele edecek. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Maç öncesinde futbolseverler Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yani yarın Vodafone Park'ta saat 20.55'te Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Beşiktaş Bratislava maçı hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri