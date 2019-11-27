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  • 27.11.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:53

'de sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberine göre yarın grup aşaması 11. hafta maçında evinde Khimki Moskova'yı konuk edecek olan sarı-lacivertli ekipte Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkarıldı

Beko'da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. ise takımla idmanlara başladı ve durumuna maç saatinde karar verilecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek." denildi.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, Turkish Airlines 11. hafta maçında Khimki Moskova'yı konuk ediyor. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) 20:45'te Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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