Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ve durumuna maç saatinde karar verilecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek." denildi.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova'yı konuk ediyor. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.