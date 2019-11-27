Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, futbolda ırkçılığa müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

DFB başkanlığına 2 ay önce seçilen Keller, federasyonun entegrasyon çalışmalarını tanıtmak amacıyla Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve DFB Uyum Sorumlusu eski futbolcu Cacau ile Berlin Türkiyemspor Kulübünü ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Keller, ırkçı olaylara olanaklar dahilinde müdahale edeceklerini belirterek, "Futbolda ırkçılık olamaz. Buna hiçbir şekilde göz yummayacağız." dedi.

Irkçılık sorununa devletin de müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Keller, futbol karşılaşmaları çerçevesinde yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarını da "toplumun aynası" olarak değerlendirdi.

Keller, Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın 2018'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmesi ve formalarını hediye etmesine ilişkin ülkede yapılan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine de, "O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı. Biz toplum olarak, özellikle iki kökeni olan veya farklı kökenden gelen insanların omuzlarına ne yüklediğimizi düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.





20'li yaşlardaki gençlerden toplumun bulamadığı çözümleri bulmalarının beklenildiğini ifade eden Keller, "Bu onlar için çok fazla. Bundan ders çıkarıldığına inanıyorum. Yapılacak ve öğrenilecek çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Türkiyemspor'a övgü

Keller, konuğu olduğu Berlin Türkiyemspor kulübünün uyum alanındaki faaliyetlerini överek, "2007'de bu alanda ödül aldılar. Buradaki çocukları görünce Almanya'nın böyle olmasını tasavvur ediyorum. Türkiyemspor örnek bir kulüp." ifadelerini kullandı.





Bakan Weidmann-Mauz da, çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu futbolun gösterdiğini belirterek, "Sahada bulunan bir oyuncunun hangi kökenden geldiği, hangi isim taşıdığı veya erkek mi yoksa kız mı olduğu bir önem taşımıyor. Burada birliktelik yaşanıyor. İşte toplumumuz da buna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Berlin Futbol Federasyonu Uyum Sorumlusu olan aynı zamanda Türkiyemspor'da yöneticilik yapan Mehmet Matur da, futbolda uyum konusunun sürekli gündemde olduğunu, gelecekte de böyle olacağını belirterek, "Ancak uyum tek taraflı değildir. Her iki taraf da adım atması lazım. " dedi.

Ziyaret kapsamında Keller, Weidmann-Mauz ve Cacau'ya birer Türkiyemspor forması hediye edildi.

Konuklar daha sonra kulübün altyapısında oynayan gençlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.