Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maçta ağları sarsan Dybala, gol sevincini takım arkadaşı olan, milli futbolcumuz Merih Demiral'la yaşadı.
Dybala gol sonrası Merih'e 'Asker Selamı' verdi. Ardından ise milli oyuncumuza sarıldı.
YENİ MALATYA'DA GUİLHERME FIRTINASI
Süper Lig'de Guilherme rüzgarı... Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme performansıyla göz dolrduruyor. Ligde çıktığı 12 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldız taraftarın sevgilisi oldu. Guilherme sergilediği oyun sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.
BAŞAKŞEHİR WEBO VE EKREM DAĞ İLE ANLAŞTI
Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Görevlerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
S.BRATISLAVA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş Sparta Bratislava ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Atiba Hutchinson ve Victor Ruiz katılmadı.
TORUNOĞULLARI ÇİZME'YE GİTTİ
Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları İtalya'ya gitti. Siyah-Beyazlı yönetici burada ara transfer dönemi için çalışmalar yapacak.
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