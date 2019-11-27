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Dybala’dan Merih’e ‘’ (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

'un 'nde ile oynadığı maçta ağları sarsan Dybala, gol sonrası Merih'e '' verdi. İşte haberin detayları ve 27 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Juventus'un 'nde ile oynadığı maçta ağları sarsan Dybala, gol sevincini takım arkadaşı olan, milli futbolcumuz Merih Demiral'la yaşadı.



Dybala gol sonrası Merih'e '' verdi. Ardından ise milli oyuncumuza sarıldı.

YENİ MALATYA'DA GUİLHERME FIRTINASI
Süper Lig'de Guilherme rüzgarı... Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme performansıyla göz dolrduruyor. Ligde çıktığı 12 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldız taraftarın sevgilisi oldu. Guilherme sergilediği oyun sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

BAŞAKŞEHİR WEBO VE EKREM DAĞ İLE ANLAŞTI
Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için ve ile anlaşmaya vardı. Görevlerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

S.BRATISLAVA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş Sparta Bratislava ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana ve Victor Ruiz katılmadı.

TORUNOĞULLARI ÇİZME'YE GİTTİ
Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları İtalya'ya gitti. Siyah-Beyazlı yönetici burada ara transfer dönemi için çalışmalar yapacak.





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