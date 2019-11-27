Aslan'a büyük şok... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Club Brugge ile uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar böylece grup üçüncülüğü şansını çok zora soktu. Cimbom maça golle başladı. 11. dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Adem Büyük topu çok iyi kontrol ettikten sonra mükemmel vurdu: 1-0.
MUSLERA YİNE DUVARI ÖRDÜ
36. dakikada Diatta'nın sağdan ortasında Openda'nın ön direkte vuruşunu Muslera kornere çeldi. 47'de Dennis golle burun buruna kaldı. Ancak Muslera yine başarılıydı.
ADEM BÜYÜK BU KEZ KAÇIRDI
52. dakikada Ömer Bayram'ın etkili frikiği yan ağlarda kaldı. 70'te yine Ömer getirdi. Adem bu kez golü atamadı. 75. dakikada Feghouli'nin şutu Mignolet'nin üzerine gitti.
DIATTA ATTI, BRUGGE 9 KİŞİ KALDI
Cimbom tam kazandım derken 90+2'de Diatta'nın mükemmel şutuyla yıkıldı: 1-1. Golün ardından Diatta ve Mata atılınca Brugge 9 kişi kaldı. Ancak skor değişmedi: 1-1.
MUSLERA YİNE DUVARI ÖRDÜ
36. dakikada Diatta'nın sağdan ortasında Openda'nın ön direkte vuruşunu Muslera kornere çeldi. 47'de Dennis golle burun buruna kaldı. Ancak Muslera yine başarılıydı.
ADEM BÜYÜK BU KEZ KAÇIRDI
52. dakikada Ömer Bayram'ın etkili frikiği yan ağlarda kaldı. 70'te yine Ömer getirdi. Adem bu kez golü atamadı. 75. dakikada Feghouli'nin şutu Mignolet'nin üzerine gitti.
DIATTA ATTI, BRUGGE 9 KİŞİ KALDI
Cimbom tam kazandım derken 90+2'de Diatta'nın mükemmel şutuyla yıkıldı: 1-1. Golün ardından Diatta ve Mata atılınca Brugge 9 kişi kaldı. Ancak skor değişmedi: 1-1.
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