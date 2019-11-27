MUSLERA

DIATTA

BRUGGE

imbom

'a büyük şok...'ndaki 5. maçındaile uzatmalarda yediği golleberabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar böylece grup üçüncülüğü şansını çok zora soktu.maça golle başladı. 11. dakikadasoldan kesti.topu çok iyi kontrol ettikten sonra mükemmel vurdu:dakikada'nın sağdan ortasında'nın ön direkte vuruşunukornere çeldi. 47'degolle burun buruna kaldı. Ancakyine başarılıydı.dakikada'ın etkili frikiği yan ağlarda kaldı. 70'te yinegetirdi.bu kez golü atamadı. 75. dakikada'nin şutu'nin üzerine gitti.tam kazandım derken'de'nın mükemmel şutuyla yıkıldı:. Golün ardındanveatılınca9 kişi kaldı. Ancak skor değişmedi: