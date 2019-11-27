Bugünkü
Takvim

’ya önce ıslık sonra alkış!

'ın  oyuncusu , maçında tribünleri ikiye böldü. Taraftara küfür ettikten sonra ilk kez dün tribünlere çağrılan Faslı yıldız, oyundan çıkarken ise ıslıklı ya maruz kaldı. Tribünlerin büyük kısmı ise ıslıkların ardından Belhanda'ya alkışları ile destek oldu.

Belhanda’ya önce ıslık sonra alkış!
Galatasaray'ın oyuncusu , maçında tribünleri ikiye böldü. Taraftara küfür ettikten sonra ilk kez dün tribünlere çağrılan Faslı yıldız, oyundan çıkarken ise ıslıklı ya maruz kaldı. Tribünlerin büyük kısmı ise ıslıkların ardından Belhanda'ya alkışları ile destek oldu.

FATİH TERİM SAHİP ÇIKTI
Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda'yı teknik direktör , kulübede elini sıkarak teselli etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBelhanda’ya önce ıslık sonra alkış!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri