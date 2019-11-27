Belhanda’ya önce ıslık sonra alkış!

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Club Brugge maçında tribünleri ikiye böldü. Taraftara küfür ettikten sonra ilk kez dün tribünlere çağrılan Faslı yıldız, oyundan çıkarken ise ıslıklı protestoya maruz kaldı. Tribünlerin büyük kısmı ise ıslıkların ardından Belhanda'ya alkışları ile destek oldu.
FATİH TERİM SAHİP ÇIKTI
Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda'yı teknik direktör Fatih Terim, kulübede elini sıkarak teselli etti.
FATİH TERİM SAHİP ÇIKTI
Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda'yı teknik direktör Fatih Terim, kulübede elini sıkarak teselli etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.