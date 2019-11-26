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  • 26.11.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 21:40

Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler karşılaşma öncesi maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor kendi evinde Getafe'yi ağırlayacak. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Getafe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Getafe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.

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