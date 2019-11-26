UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor kendi evinde Getafe'yi ağırlayacak. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Getafe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Getafe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.