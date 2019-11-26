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  • 26.11.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 21:44

: nasıl? İşte güncel tablo...

Temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele ediyor. Karşılaşma esnasında futbolseverlerin merak ettiği konulardan birisi ise oldu. Özellikle şu saatlerde Şampiyonlar Ligi gruplarındaki puan durumu merakla araştırıyor. Peki, nasıl? İşte ...

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