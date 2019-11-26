FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio-Cluj maçını yönetecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
BURNU KIRILAN KALINIC'E OPERASYON YAPILACAK
Fenerbahçe BEKO'nun oyuncusu Nikola Kalinic'in Darüşşafaka maçında aldığı darbe sonucunda burnunda kırık oluştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün (dün) bir burun operasyonu geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.
KAYSERİ'DE NTEP, BİLAL VE TAVARES KADRO DIŞI
Kayserispor'da deprem... Sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen Kayserispor'da fatura 3 oyuncuya kesildi. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Paul-Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bıraktıklarını belirtti.
BURSA BŞH. FİLEDE GÜLDÜ
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi. 125 dakika süren karşılaşmanın setleri 17- 25, 25-21, 25-15, 25-19 şeklinde bitti.
BULAK KARAGÜMRÜK'TE
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, " Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Hocamıza başarılar dileriz" dendi.
A.EFES FARKLI KAZANDI
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir'i 93-67 yendi. Lacivert-Beyazlılar devreyi de 46-41 önde kapattı. Larkin 22 sayıyla en skorer isimdi.
BURNU KIRILAN KALINIC'E OPERASYON YAPILACAK
Fenerbahçe BEKO'nun oyuncusu Nikola Kalinic'in Darüşşafaka maçında aldığı darbe sonucunda burnunda kırık oluştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün (dün) bir burun operasyonu geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.
KAYSERİ'DE NTEP, BİLAL VE TAVARES KADRO DIŞI
Kayserispor'da deprem... Sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen Kayserispor'da fatura 3 oyuncuya kesildi. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Paul-Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bıraktıklarını belirtti.
BURSA BŞH. FİLEDE GÜLDÜ
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi. 125 dakika süren karşılaşmanın setleri 17- 25, 25-21, 25-15, 25-19 şeklinde bitti.
BULAK KARAGÜMRÜK'TE
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, " Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Hocamıza başarılar dileriz" dendi.
A.EFES FARKLI KAZANDI
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir'i 93-67 yendi. Lacivert-Beyazlılar devreyi de 46-41 önde kapattı. Larkin 22 sayıyla en skorer isimdi.
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