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  • 26.11.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:22

maçı hangi kanalda? 2019 Şampiyonlar Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta?

maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Club Brugge maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Club Brugge maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. p
1. PSG 4 4 0 0 10 0 10 12
2. Real Madrid 4 2 1 1 9 5 4 7
3. Club Brugge 4 0 2 2 2 8 -6 2
4. Galatasaray 4 0 1 3 0 8 -8 1

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