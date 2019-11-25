Süper Lig'de tarihlerinde ilk kez karşılaşan Antalyaspor ile Gaziantep FK nefes kesen maçta sahadan birer puanla ayrıldı. Temposu yüksek geçen maç her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep'in 16 puanı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural'ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural'ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi'nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk'e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.

30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru'nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi'nin pasında topla buluşan Djilobodji'nin şutu ağlara gitti. 0-1.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top Tarık Çamdal'ın önünde kaldı. Tarık Çamdal'ın gelişine şutu üstten auta çıktı.



73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe'nin şutu yandan auta gitti.





83. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı arka direğine ortasında Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



90. dakikada Serdar Özkan'ın soldan kullandığı korner atışında Blanci topu, topuğuyla arka kale direği dibine aşırdı. Charles'in gelişine vuruşu yan kale direğine çarpıp auta çıktı.