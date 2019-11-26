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  • 26.11.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:03

Gomis'ten flaş paylaşımı: Geri döneceğim...

, 'a geri mi dönüyor? Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Bafetimbi Gomis, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir gün mutlaka sarı kırmızılı ekibe döneceğini duyurdu.

Gomis'ten flaş Galatasaray paylaşımı: Geri döneceğim...

Kariyerine Al Hilal'de devam eden 'ın eski golcüsü , bir gün sarı kırmızılı ekibe dönmek istediğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, 'le sarıldığı fotoğrafına, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim." notunu düştü.

Bafetimbi Gomis'in söz konusu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.

55 MAÇTA 41 GOL VE 9 ASİST

Asya finalinde Japonya'nın Urawa takımı ile 'ın Al Hilal takımları karşı karşıya gelmişti.

Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçmiş ve dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Bafetimbi Gomis skoru belirleyerek takımına Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamıştı.

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