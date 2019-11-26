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  • 26.11.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 11:54

polis memurunun kafasında şişe kırdı! 3 yıl hapsi isteniyor

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları ve , eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu. Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3’er yıl hapis istendi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grup arkadaşla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, 'Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun' şeklinde konuştu.

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