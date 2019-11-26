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  • 26.11.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:35

'dan skandal kararı

Son dakika haberine göre 'nde Apoel ile Dudelange arasında oynanacak maça atanan , Rum temsilcisinin itirazı üzerine maçtan alındı.

UEFA'dan skandal Halis Özkahya kararı

, 'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel ile Dudelange arasında oynanacak karşılaşmayı atadığı 'yı Rum temsilcisinin itirazıyla maçtan aldı.

Rum temsilcisi APOEL'in deplasmanda Dudelange ile oynayacağı maça Türk hakem Halis Özkahya atanmıştı.

1974'ten beri ilk kez maçlarına Türk hakemin atanmasına talihsizlik olarak bakan Rumlardan UEFA'ya itiraz geldi. Bu itirazı değerlendiren UEFA, Halis Özkahya'nın yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.

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