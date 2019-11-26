Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsamayan Galatasaray'da forvet krizi büyüyor.



TERİM AÇIKLADI

Sarı-Kırmızılılar, Falcao ve Andone'nin ardından Babel'i de sakatlığa kurban verdi. Fatih Terim, Hollandalı yıldızın Brugge önünde forma giyemeyeceğini söyledi.



MECBUREN 4'LÜ

Elde kalan tek forvet olan Adem Büyük bu akşam en büyük gol umudu olacak. Mecburen 4'lü defansı dönecek olan Fatih Terim'in Feghouli'yi rakip kaleye daha yakın oynatacağı öğrenildi.