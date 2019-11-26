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'da maçı öncesinde kadro krizi yaşanıyor! Elde kaldı 13 futbolcu...

'da maçı öncesinde belki de eşi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor. Sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle ’in oynatabileceği 13 isim kaldı...

Elde kaldı 13 futbolcu
Kritik Club Brugge maçı öncesinde Galatasaray'da belki de eşi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor.



5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI
Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.



U19'DAN 3 İSİM KADRODA
Elinde oynatabileceği sadece 13 futbolcu kalan Fatih Terim kadronun geri kalanını yedek kaleci Okan Kocuk ile U19 takımından Atalay Babacan, Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan'la dolduracak.

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