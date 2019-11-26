maçı öncesinde'da belki de eşi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor.Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu, 2 futbolcu, 3 futbolcu dalistesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.Elinde oynatabileceği sadece 13 futbolcu kalankadronun geri kalanını yedek kaleciiletakımından'la dolduracak.