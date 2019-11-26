Kritik Club Brugge maçı öncesinde Galatasaray'da belki de eşi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor.
5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI
Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.
U19'DAN 3 İSİM KADRODA
Elinde oynatabileceği sadece 13 futbolcu kalan Fatih Terim kadronun geri kalanını yedek kaleci Okan Kocuk ile U19 takımından Atalay Babacan, Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan'la dolduracak.
5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI
Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.
U19'DAN 3 İSİM KADRODA
Elinde oynatabileceği sadece 13 futbolcu kalan Fatih Terim kadronun geri kalanını yedek kaleci Okan Kocuk ile U19 takımından Atalay Babacan, Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan'la dolduracak.
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