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  • 26.11.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 19:38

'de çalışmalara başladı

'ye 'den sevindirici haber geldi. 'de 5 maçtır sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalan Alman futbolcu Max Kruse, takımla çalışmalara başladı.

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