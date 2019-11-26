Fenerbahçe'ye Max Kruse'den sevindirici haber geldi. Süper Lig'de 5 maçtır sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalan Alman futbolcu Max Kruse, takımla çalışmalara başladı.
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Fenerbahçe'ye Max Kruse'den sevindirici haber geldi. Süper Lig'de 5 maçtır sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalan Alman futbolcu Max Kruse, takımla çalışmalara başladı.
Detaylar Geliyor...
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