Galatasaray Club Brugge maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Brugge Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

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GALATASARAY CLUB BRUGGE ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Brugge maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Takvim.com.tr'den Galatasaray Brugge maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz.

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