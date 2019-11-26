Galatasaray Club Brugge maçı şifresiz izle takvim.com.tr'de. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. haftada müsabakasında temsilcimiz Galatarasay, Belçika'nın Club Brugge takımını konuk ediyor. Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler bu soruları merak ediyor. GS maçı şifresiz veren kanallar da bir diğer merak edilen konu. İşte maç öncesi tüm detaylar... Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile kart cezalısı Steven Nzonzi ve Yunus Akgün maçın kadrosunda yer alamayacak. Fatih Terim, Ryan Babel'in de sakatlığı nedeniyle Club Brugge karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Club Brugge maçı 26 Kasım Salı günü saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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