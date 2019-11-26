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  • 26.11.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 18:16

Brugge maçı me linki!

Nefesler tutuldu. maçına artık sadece saatler kaldı. Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray zor zamanlar yaşıyor. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Galatasaray maçı şifresiz izlenecek kanallar haberimizde... Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray Brugge maçı canlı izleme linki!

Galatasaray Club Brugge maçı şifresiz izle takvim.com.tr'de. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. haftada müsabakasında temsilcimiz Galatarasay, Belçika'nın Club Brugge takımını konuk ediyor. Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler bu soruları merak ediyor. GS maçı şifresiz veren kanallar da bir diğer merak edilen konu. İşte maç öncesi tüm detaylar... Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile kart cezalısı Steven Nzonzi ve Yunus Akgün maçın kadrosunda yer alamayacak. Fatih Terim, Ryan Babel'in de sakatlığı nedeniyle Club Brugge karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Club Brugge maçı 26 Kasım Salı günü saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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