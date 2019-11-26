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  • 26.11.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 19:15

Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam Belçika temsilcisi Club Brugge ekibi konuk ediyor. Futbolseverler 5. hafta mücadeleleriyle birlikte Galatasaray'ın UEFA'ya nasıl gideceği hakkında ihtimalleri araştırıyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "" sorusu yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, bu sezon çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibini evinde ağırlıyor. 5. hafta maçları esnasında çok araştırılanlar arasında ise "Galatasaray gruptan nasıl çıkar?" sorusu bulunuyor. Aynı zamanda son maçlarla birlikte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Galatasaray bu akşam evinde Club Brugge ekibini mağlup ederse puanı 4'e yükselecek ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda büyük bir avantaj kazanacak. 6 hafta maçlarında ise Club Brugge Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise PSG ile mücadele edecek. Son hafta karşılaşmalarında iki takımında alacağı puanlar UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda belirleyici etken olacak.

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