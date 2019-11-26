Diagne cezasını çekiyor

Club Brugge'da Teknik Direktör Clement, G.Saray önünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Clement kadro dışı bırakılan Diagne ile ilgili olarak, 'Bir hata yaptı cezasını çekiyor' dedi. Club Brugge'da Teknik Direktör Clement, G.Saray önünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Clement kadro dışı bırakılan Diagne ile ilgili olarak, 'Bir hata yaptı cezasını çekiyor' dedi.
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