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nihayet: 2-0

1.Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında , 'u 2-0 yenerek 7 maç sonra 3 puan aldı. İzmir ekibi maçın ilk yarısını Okan'ın 29'da attığı golle 1-0 önde kapattı. 88'de Kemal'in golüyle Altınordu maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Altınordu nihayet: 2-0
TFF 1.Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında , 'u 2-0 yenerek 7 maç sonra 3 puan aldı.

İLK GOL OKAN'DAN
İzmir ekibi maçın ilk yarısını Okan'ın 29'da attığı golle 1-0 önde kapattı. 88'de Kemal'in golüyle Altınordu maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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