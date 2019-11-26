Altınordu nihayet: 2-0

TFF 1.Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Altınordu, Boluspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra 3 puan aldı.
İLK GOL OKAN'DAN
İzmir ekibi maçın ilk yarısını Okan'ın 29'da attığı golle 1-0 önde kapattı. 88'de Kemal'in golüyle Altınordu maçtan 2-0 galip ayrıldı.
İLK GOL OKAN'DAN
İzmir ekibi maçın ilk yarısını Okan'ın 29'da attığı golle 1-0 önde kapattı. 88'de Kemal'in golüyle Altınordu maçtan 2-0 galip ayrıldı.
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