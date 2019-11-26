Süper Lig'de 12. haftayı 24 puanla lider bitiren Sivasspor herkese büyük bir ders veriyor... Sezon başında Rıza Çalımbay'ı teknik adamlık koltuğuna getiren Yiğido 'sıfır bonservis' ödemesiyle kurduğu kadroyla başarının para değil yürek işi olduğunu gösteriyor.
AKILLI TRANSFER POLİTİKASI
Stoperi Appindangoye'yi TFF 1. Lig ekibi Ümraniye'den, kalecisi Samassa'yı Fransa 2. Lig ekibi Troyes'dan alan Sivasspor, akıllı transfer politikasıyla fark yaratıyor.
İŞTE DOĞRU PLANLAMA BU
Yiğido, 3 büyüklerin çok flaş transferler yaptığı, yıldızlara büyük paralar saçtığı bir ortamda, doğru kadro planlaması ve takım ruhunun ne demek olduğunu ortaya koyuyor.
EN PAHALI OYUNCUSU EMRE
Kadrodaki en pahalı oyuncusu 3.5 milyon Euro'luk Emre Kılınç olan Kırmızı- Beyazlılar, oynadığı müthiş futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topluyor.
Falcao'nun maaşı 7 milyon euro
Max Kruse'nin maaşı 4.5 milyon euro
KOCAMAN BİR FARK VAR!
Sivasspor'un kadro değeri Galatasaray'ın 6'da 1'i kadar.
Lider Sivasspor ile 3 büyüklerin kadro değerlerine baktığımızda çok büyük bir fark göze çarpıyor. Galatasaray'ın 122.8 milyon Euro'luk değerine karşın, Yiğido'nun değeri sadece 23.1 milyon
EMRE&HAKAN GÖZ HAPSİNDE
Sivas'ın iki yıldızı transferin gözdesi haline geldi...
Lider Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, 3 büyükleri peşine düşürdü.
İki futbolcunun sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması, transfer savaşını daha da kızıştıracak.
AKILLI TRANSFER POLİTİKASI
Stoperi Appindangoye'yi TFF 1. Lig ekibi Ümraniye'den, kalecisi Samassa'yı Fransa 2. Lig ekibi Troyes'dan alan Sivasspor, akıllı transfer politikasıyla fark yaratıyor.
İŞTE DOĞRU PLANLAMA BU
Yiğido, 3 büyüklerin çok flaş transferler yaptığı, yıldızlara büyük paralar saçtığı bir ortamda, doğru kadro planlaması ve takım ruhunun ne demek olduğunu ortaya koyuyor.
EN PAHALI OYUNCUSU EMRE
Kadrodaki en pahalı oyuncusu 3.5 milyon Euro'luk Emre Kılınç olan Kırmızı- Beyazlılar, oynadığı müthiş futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topluyor.
Falcao'nun maaşı 7 milyon euro
Max Kruse'nin maaşı 4.5 milyon euro
KOCAMAN BİR FARK VAR!
Sivasspor'un kadro değeri Galatasaray'ın 6'da 1'i kadar.
Lider Sivasspor ile 3 büyüklerin kadro değerlerine baktığımızda çok büyük bir fark göze çarpıyor. Galatasaray'ın 122.8 milyon Euro'luk değerine karşın, Yiğido'nun değeri sadece 23.1 milyon
EMRE&HAKAN GÖZ HAPSİNDE
Sivas'ın iki yıldızı transferin gözdesi haline geldi...
Lider Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, 3 büyükleri peşine düşürdü.
İki futbolcunun sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması, transfer savaşını daha da kızıştıracak.
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