Bugünkü
Takvim

3 büyükler dökülüyor... ligde herkese ders veriyor

Stoperini 1. Lig’den, kalecisini ise 2. Ligi’nden alan , mütevazi kadrosu ile 12. haftanın sonunda ligin zirvesinde yer alıyor. 3 büyüklerin flaş ler yaptığı yıldızlara milyon euro'lar saçtığı bir ortamda başarının 'yürek işi' olduğunu herkese gösteriyor...

Para değil yürek işi
Süper Lig'de 12. haftayı 24 puanla bitiren Sivasspor herkese büyük bir ders veriyor... Sezon başında Rıza Çalımbay'ı teknik adamlık koltuğuna getiren Yiğido 'sıfır bonservis' ödemesiyle kurduğu kadroyla başarının para değil yürek işi olduğunu gösteriyor.

AKILLI TRANSFER POLİTİKASI
Stoperi Appindangoye'yi TFF 1. Lig ekibi Ümraniye'den, kalecisi Samassa'yı Fransa 2. Lig ekibi Troyes'dan alan Sivasspor, akıllı politikasıyla fark yaratıyor.



İŞTE DOĞRU PLANLAMA BU
Yiğido, 3 büyüklerin çok flaş transferler yaptığı, yıldızlara büyük paralar saçtığı bir ortamda, doğru kadro planlaması ve takım ruhunun ne demek olduğunu ortaya koyuyor.

EN PAHALI OYUNCUSU EMRE
Kadrodaki en pahalı oyuncusu 3.5 milyon Euro'luk Emre Kılınç olan Kırmızı- Beyazlılar, oynadığı müthiş futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topluyor.



Falcao'nun maaşı 7 milyon euro



Max Kruse'nin maaşı 4.5 milyon euro




KOCAMAN BİR FARK VAR!
'un kadro değeri 'ın 6'da 1'i kadar.
Lider Sivasspor ile 3 büyüklerin kadro değerlerine baktığımızda çok büyük bir fark göze çarpıyor. Galatasaray'ın 122.8 milyon Euro'luk değerine karşın, 'nun değeri sadece 23.1 milyon



&HAKAN GÖZ HAPSİNDE
Sivas'ın iki yıldızı transferin gözdesi haline geldi...
Lider Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, 3 büyükleri peşine düşürdü.



İki futbolcunun sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması, transfer savaşını daha da kızıştıracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri3 büyükler dökülüyor... Sivasspor ligde herkese ders veriyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri