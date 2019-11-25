Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.11.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 19:19

- maçına Letonyalı hakem

Bordo-mavili takımın 'nde yarın temsilcisi ile oynayacağı müsabakada hakem görev yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise görev yapacak.

Trabzonspor-Getafe maçının hakemi belli oldu

'un 'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında 'nın takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem yönetecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri