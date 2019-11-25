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  • 25.11.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:56

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Şampiyonlar Ligi GS maçı hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, Club Brugge maçını kazanarak UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmeye çalışacak. alatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Club Brugge maçı ne zaman?

Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman? Sarı-kırmızılı takım A Grubu 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Galatasaray, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Stadı'nda 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

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