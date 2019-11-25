Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kırık tespit edildi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko'nun Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendiği mücadelede burnuna darbe alan yıldız isim Nikola Kalinic, müsabaka sonrası hastaneye götürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun burnunda kırık tespit edildiği bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında burnuna darbe alan Nikola Kalinic, müsabaka sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe TV'ye konuşan takım koçu Obradovic, "Her takımın agresif oynamaya hakkı var ve faul sınırı var ama hakemlerin tepkisi doğru değildi. Bu yüzden de çok fiziksel ve tehlikeli bir maç oynadık. Kalinic'e yapılan faul pozisyonu defalarca izledik ve kesinlikle kafasına darbe alıyor. Öyle bir pozisyonda nasıl 'sportmenlik dışı faul' çalınmıyor, anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

KIRIK VAR

Nikola Kalinic, burnuna aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kalmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başarılı basketbolcunun burun bölgesinde kırık oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Oyuncumuz Nikola Kalinic'in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.