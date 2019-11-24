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  • 24.11.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 19:40

Alanya'yı tek golle devirdi!

'in 12. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi. Göztepe'nin golü maçın 68.dakikasında 'dan geldi. Bu sonuçla, sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkan teknik direktör ilk galibiyetini almış oldu.

Göztepe Alanya'yı tek golle devirdi!

'in 12. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi. Göztepe'nin golü maçın 68.dakikasında 'dan geldi. Bu sonuçla, sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkan teknik direktör ilk galibiyetini almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 8. dakikasında Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında 'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.

44. dakikada sağ kanatta Gassama, topu 'e gönderdi. Serdar Gürler'in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.

İKİNCİ YARI
61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkan teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almış oldu.

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