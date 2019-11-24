Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Beşiktaş'ı 86-80 yendi. G.Antep ise Büyükçekmece'yi 88-73'le geçti. Ligde oynanan diğer maçta ise Türk Telekom konuk ettiği Teksüt Bandırma'ya 91-81 yenildi.
DİŞİ KANARYA EZDİ: 83-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Çukurova'yı 83-59 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Canik-G.Saray: 48-69, Ormanspor- Kayseri Basketbol: 58-55, Botaş-İzmit Bld: 65-78.
MOURİNHO'DAN 3 PUANLI START
İngiltere Premier Ligi'nde Mourinho, Tottenham'ın başında ilk kez sahaya çıktı. Tottenham deplasmanda oynadığı maçta West Ham'ı 3-2 yenmeyi başardı. Tottenham'ın gollerini Heung-Min Son, Moura ve Kane attı.
ÜMRANİYE'DEN ZİRVEYE SELAM
TFF 1.Ligi'nde İstanbul derbisinde Ümraniyespor, Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Ümraniye'nin gollerini Gimbert (2) ve Gomis attı. Diğer sonuçlar şöyle: Eskişehirspor- Erzurumspor: 1-2, Bursaspor- Keçiörengücü: 1-0.
FALCAO DÖNÜYOR AMA!
G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao salı günü İstanbul'a dönecek. Testten geçecek olan yıldız oyuncu Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
ATEŞLİ TARAFTARI VAR
Salı günü G.Saray ile karşılaşacak Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, "İstanbul'da bizi ateşli bir taraftar grubu bekliyor" dedi.
FIRTINA ZİRVEYE ESTİ
Trabzon Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz Fırtınası'nın gollerini Sörloth, Yusuf ve Nwakaeme attı.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Kayserispor ile Sivasspor saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Ayrıca saat 16.30'da K.Paşa-G.Birliği ve Alanya-Göztepe maçları oynayaca
TÜRKİYE 3. TORBADA
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Türkiye'nin yer aldığı 3. torbada Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko takımları yer alacak
VAKIFBANK ASLAN'I YIKTI
Venüs Sultanlar Ligi'nde Vakıf- Bank sahasında G.Saray'ı 3-1 mağlup etti. Diğer sonuçlar ise şöyle: Beylikdüzü- Beşiktaş: 0-3, Yeşilyurt-Eczacıbaşı: 1-3, THYAydın BŞB: 0-3.
CURLİNGTE GÜMÜŞ ALDIK
Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Takımımız finalde İtalya'ya 5-2 mağlup oldu ve ikincilikle yetindi.
DİŞİ KANARYA EZDİ: 83-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Çukurova'yı 83-59 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Canik-G.Saray: 48-69, Ormanspor- Kayseri Basketbol: 58-55, Botaş-İzmit Bld: 65-78.
MOURİNHO'DAN 3 PUANLI START
İngiltere Premier Ligi'nde Mourinho, Tottenham'ın başında ilk kez sahaya çıktı. Tottenham deplasmanda oynadığı maçta West Ham'ı 3-2 yenmeyi başardı. Tottenham'ın gollerini Heung-Min Son, Moura ve Kane attı.
ÜMRANİYE'DEN ZİRVEYE SELAM
TFF 1.Ligi'nde İstanbul derbisinde Ümraniyespor, Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Ümraniye'nin gollerini Gimbert (2) ve Gomis attı. Diğer sonuçlar şöyle: Eskişehirspor- Erzurumspor: 1-2, Bursaspor- Keçiörengücü: 1-0.
FALCAO DÖNÜYOR AMA!
G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao salı günü İstanbul'a dönecek. Testten geçecek olan yıldız oyuncu Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
ATEŞLİ TARAFTARI VAR
Salı günü G.Saray ile karşılaşacak Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, "İstanbul'da bizi ateşli bir taraftar grubu bekliyor" dedi.
FIRTINA ZİRVEYE ESTİ
Trabzon Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz Fırtınası'nın gollerini Sörloth, Yusuf ve Nwakaeme attı.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Kayserispor ile Sivasspor saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Ayrıca saat 16.30'da K.Paşa-G.Birliği ve Alanya-Göztepe maçları oynayaca
TÜRKİYE 3. TORBADA
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Türkiye'nin yer aldığı 3. torbada Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko takımları yer alacak
VAKIFBANK ASLAN'I YIKTI
Venüs Sultanlar Ligi'nde Vakıf- Bank sahasında G.Saray'ı 3-1 mağlup etti. Diğer sonuçlar ise şöyle: Beylikdüzü- Beşiktaş: 0-3, Yeşilyurt-Eczacıbaşı: 1-3, THYAydın BŞB: 0-3.
CURLİNGTE GÜMÜŞ ALDIK
Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Takımımız finalde İtalya'ya 5-2 mağlup oldu ve ikincilikle yetindi.
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