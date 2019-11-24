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lar’dan Balotelli iddiası!

 basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen 'nin olası duraklarından birinin olabileceğini yazdı. imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.

İtalyanlar’dan Balo iddiası!
İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı. Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.

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