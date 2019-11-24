İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı. Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının teknik direktör Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.
- Spor
- 24.11.2019
- Gazete
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