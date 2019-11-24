Galatasaray taraftarları kötü gidişin ardından sosyal medyada Fatih Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan transferlerden, satılan oyunculara, takımın fiziksel düşüşünden, sakatlık problemlerine kadar Fatih Terim'i hedef tahtasına koydular. İşte taraftarların Terim'e yönelttikleri 8 soru:
1- 2 yılda G.Saray toplam 19 transfer yaptı. Ama hala Ocak ayını işaret ediyorsunuz. Transferde bu kadar hata yapılmasının sebebi nedir?
2- G.Saray Finansal Fair Play kıskacında. Ocak'ta transferleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
3- Geçen sezon Rodrigues, Ozan Kabak ve Gomis gibi isimler satıldı. Emre Akbaba ve Diagne gibi iki oyuncuya 15 milyon Euro neden ödendi? 10 Euro ödenip alınacak tek oyuncu Diagne miydi?
4- Artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız dediniz. Falcao'yu siz istemediniz mi?
5- G.Saray, Tudor'un kurduğu kadro ile iki yıl üst üste şampiyon oldu. Neden o kadro dağıtıldı? Gomis, Ndiaye, Fernando neden gönderildi?
6- Geçen sezon kondisyon sorunu yok dediniz. Ama devre arasında Serie C'de görev yapan kondisyoner Bartali göreve geldi. 2. yarıda kondisyon sorunu ve sakatlık problemleri giderildi. Peki bu sene ne oldu da kondisyon ve sakatlık sorunu hortladı. Bartali doğru isim değil miydi?
7- Yaşanan sakatlıklarda Galatasaray'ın idman programı ve fiziksel düşüşün bir etkisi olabilir mi?
8- Her yenilgi sonrası futbolcuları suçluyorsunuz. Peki teknik heyetin hiç mi suçu yok?
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Fatih Terim, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray'da en çok eleştiri alan isimlerin başında geliyor.
ASLAN DİBİ GÖRDÜ
Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de ilk 12 haftalar dikkate alındığında 19 puanla en kötü performansını gösterdi. Tecrübeli teknik adam, 12 maçta ilk kez 20 puanın altını gördü. Terimli Galatasaray daha önce 12. haftalar itibariyle en yüksek puanı 1996/97 sezonunda (31) elde ederken en düşük puanı ise 1997/98 sezonunda (21) elde etmişti. Bunun yannda Galatasaray 12. haftalar itibariyle attığı 13 golle son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Galatasaray zorluk seviyesi yüksek 7 maçta ise hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atamayan tek takım oldu.
1- 2 yılda G.Saray toplam 19 transfer yaptı. Ama hala Ocak ayını işaret ediyorsunuz. Transferde bu kadar hata yapılmasının sebebi nedir?
2- G.Saray Finansal Fair Play kıskacında. Ocak'ta transferleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
3- Geçen sezon Rodrigues, Ozan Kabak ve Gomis gibi isimler satıldı. Emre Akbaba ve Diagne gibi iki oyuncuya 15 milyon Euro neden ödendi? 10 Euro ödenip alınacak tek oyuncu Diagne miydi?
4- Artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız dediniz. Falcao'yu siz istemediniz mi?
5- G.Saray, Tudor'un kurduğu kadro ile iki yıl üst üste şampiyon oldu. Neden o kadro dağıtıldı? Gomis, Ndiaye, Fernando neden gönderildi?
6- Geçen sezon kondisyon sorunu yok dediniz. Ama devre arasında Serie C'de görev yapan kondisyoner Bartali göreve geldi. 2. yarıda kondisyon sorunu ve sakatlık problemleri giderildi. Peki bu sene ne oldu da kondisyon ve sakatlık sorunu hortladı. Bartali doğru isim değil miydi?
7- Yaşanan sakatlıklarda Galatasaray'ın idman programı ve fiziksel düşüşün bir etkisi olabilir mi?
8- Her yenilgi sonrası futbolcuları suçluyorsunuz. Peki teknik heyetin hiç mi suçu yok?
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Fatih Terim, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray'da en çok eleştiri alan isimlerin başında geliyor.
ASLAN DİBİ GÖRDÜ
Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de ilk 12 haftalar dikkate alındığında 19 puanla en kötü performansını gösterdi. Tecrübeli teknik adam, 12 maçta ilk kez 20 puanın altını gördü. Terimli Galatasaray daha önce 12. haftalar itibariyle en yüksek puanı 1996/97 sezonunda (31) elde ederken en düşük puanı ise 1997/98 sezonunda (21) elde etmişti. Bunun yannda Galatasaray 12. haftalar itibariyle attığı 13 golle son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Galatasaray zorluk seviyesi yüksek 7 maçta ise hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atamayan tek takım oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.