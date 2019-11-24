Trabzon A.Gücü'nü 3-0 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. 6'da Sörloth, ceza sahası içinden düzgün vurdu: 1-0. 16'da Canteros'un frikiği direkten geri geldi. 22'de Sosa'nın ortasında Obi'nin kafası direkten döndü. 41'de Sörloth kale dibinden kaçırdı. 45+4'te Hosseni'nin şutu direği yaladı.
YUSUF SARI'DAN ŞIK GOL
48'de Yusuf Sarı, önünü boşalttıktan sonra mükemmel vurdu: 2-0. 56'da Trabzonspor 3. golü buldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Nwakaeme plase vuruşla farkı 3'e çıkardı.
ERCE'DEN KRİTİK KURTARIŞ
61'de Campi'nin kafa vuruşunu Korcan çıkardı. 71'de Moke kaleci Erce ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci kurtardı. Bordo- Mavililer Başkent'te kazanarak maç fazlasıyla lider oldu.
BİRİ SÖRLOTH'U DURDURSUN!
Norveç Milli Takımı ve Trabzonspor'da harika performans ortaya koyan Alexander Sörloth dün yine döktürdü. Norveçli oyuncu 1 gol atarken oynadığı futbolla da taraftarların yine beğenesini kazandı.
NWAKAEME İKİNCİ KEZ BAŞARDI
Antthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş karşılaşmasının ardından ikinci kez aynı karşılaşmada gol ve asist katkısı yaptı. Nijeryalı yıldız galibiyette önemli pay sahibiydi.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERMEDİ
A.Gücü ile Trabzon arasında oynanan maçın 31. dakikasında Sörloth'un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut Yalçın Ayhan'ın eline çarptı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirdi.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Karaman maç sonrası oyuncularına teşekkür etti
Ünal Karaman maç sonrası, "Kaliteli bir oyuncu grubum var. İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Her zorluğu aşmaya çalışan bir oyuncu grubum var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.
YUSUF SARI'DAN ŞIK GOL
48'de Yusuf Sarı, önünü boşalttıktan sonra mükemmel vurdu: 2-0. 56'da Trabzonspor 3. golü buldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Nwakaeme plase vuruşla farkı 3'e çıkardı.
ERCE'DEN KRİTİK KURTARIŞ
61'de Campi'nin kafa vuruşunu Korcan çıkardı. 71'de Moke kaleci Erce ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci kurtardı. Bordo- Mavililer Başkent'te kazanarak maç fazlasıyla lider oldu.
BİRİ SÖRLOTH'U DURDURSUN!
Norveç Milli Takımı ve Trabzonspor'da harika performans ortaya koyan Alexander Sörloth dün yine döktürdü. Norveçli oyuncu 1 gol atarken oynadığı futbolla da taraftarların yine beğenesini kazandı.
NWAKAEME İKİNCİ KEZ BAŞARDI
Antthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş karşılaşmasının ardından ikinci kez aynı karşılaşmada gol ve asist katkısı yaptı. Nijeryalı yıldız galibiyette önemli pay sahibiydi.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERMEDİ
A.Gücü ile Trabzon arasında oynanan maçın 31. dakikasında Sörloth'un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut Yalçın Ayhan'ın eline çarptı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirdi.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Karaman maç sonrası oyuncularına teşekkür etti
Ünal Karaman maç sonrası, "Kaliteli bir oyuncu grubum var. İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Her zorluğu aşmaya çalışan bir oyuncu grubum var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.