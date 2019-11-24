Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic
Fenerbahçe XI: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper
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