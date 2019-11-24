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  • 24.11.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 18:57

- | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 12'nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk ile karşı karşıya geliyor

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN TS HD1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe XI: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

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