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  • 24.11.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 00:13

li futbolcu 'den asker selamlı gol sevinci!

'de 'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan , asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich'li futbolcudan asker selamı!

'de 'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan , asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

UEFA TÜRK FUTBOLCULAR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
, oyuncularının Arnavutluk ve maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

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