Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.11.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 16:58

CANLI | MKE maçında ilk 11'ler belli oldu

'in 12'inci haftasında deplasmanda zor günler geçiren 'ne konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililerde ilk hedef devre arasına lider olarak girmek. Maç öncesi her iki takımın ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto 'in 12. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Ankaragücü 9 puanla 17. sırada yer alırken Trabzonspor maç eksiğiyle 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor bu maçı kazanırsa maç fazlasıyla lider olacak! Kritik maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu...

İŞTE 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCANLI | MKE Ankaragücü Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri