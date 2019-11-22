Onyekuru’ya son talip İspanya’dan Celta

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Onyekuru'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Onyekuru'ya kanca atmıştı.
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Onyekuru'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Onyekuru'ya kanca atmıştı.
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