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’ya son talip ’dan Celta

'ın yeniden kadrosuna katmak istediği 'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, 'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de 'dan 3 kulüp Onyekuru'ya kanca atmıştı.

Onyekuru’ya son talip İspanya’dan Celta
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Onyekuru'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp 'ya kanca atmıştı.

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