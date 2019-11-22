İtalya bu iddiayı konuşuyor! Ronaldo...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Teknik Direktör Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'nun Atalanta maçında oynamayacağını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun dizinden yaşadığı sakatlığı hatırlatan ve Portekizli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini ifade eden Sarri, "Ronaldo hakkında açıklığa kavuşturmamız gereken herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Sarri, "Her şey Salı günü belli oldu. Bana geldi ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Amacımız Şampiyonlar Ligi maçına kadar geri dönmesi. Yüzde 99 eminim ki Atalanta maçında oynamayacak" şeklinde konuştu.





RONALDO BİLMECESİ

EURO 2020 Elemeleri'nde Litvanya karşısında hat-trick yapan Portekizli futbolcunun, yalnızca 1 hafta sonra Atalanta maçında oynayamayacağını iletmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Cristiano Ronaldo, Milan maçında 55. dakikada oyundan alınmasına sinirlenmiş ve Sarri'ye küfürler ederek doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Maurizio Sarri, bu maçın ardından yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu sakatlığı sebebiyle oyundan aldığını ifade etmiş ancak Portekizli yıldız, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Litvanya maçına ilk 11'de başlamış ve 83. dakikada saha kalarak 65 dakika içinde 3 gol birden atmıştı.