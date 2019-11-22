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  • 22.11.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 10:58

maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 GS Başakşehir muhtemel 11'ler

maçına saatler kaldı. Sezona kötü başlangıç yapan Galatasaray, ligde son 2 maçını da kazanarak zirve yarışına ortak oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanması halinde bir maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturacak. Peki, maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray-Başakşehir maçı saat kaçta?

Galatasaray Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli aranın ardından Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Galatasaray Başakşehir maçı ile başlayacak. Aynı puana (19) sahip iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Başakşehir averaj farkıyla Galatasaray'ın bir üst sırasında bulunuyor. Lider Sivasspor ile aralarında 2 puan fark olan Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaşma öncesi istatistikleri belli oldu. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 22 Kasım Cuma (bugün) Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY
Muslera - Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem, Babel
SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Andone, Luyindama
CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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