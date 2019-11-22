Galatasaray Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli aranın ardından Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Galatasaray Başakşehir maçı ile başlayacak. Aynı puana (19) sahip iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Başakşehir averaj farkıyla Galatasaray'ın bir üst sırasında bulunuyor. Lider Sivasspor ile aralarında 2 puan fark olan Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaşma öncesi istatistikleri belli oldu. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 22 Kasım Cuma (bugün) Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem, Babel

SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok