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  • 22.11.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:26

yönetiminde büyük sıkıntı! ...

Devre arasında yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan 'da yönetim büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. 'in gözden çıkardığı isimlerin satışı çok zor gözükürken, sadece menajerler aracılığıyla Luyindama için teklif geldiği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın, Kongolu stoperin satılmasını istemediği belirtildi.

Yönetimde büyük sıkıntı! Fatih Terim...

'in devre arasında istediği operasyonunu gerçekleştirmek için futbolcu satmak zorunda olan yönetimi köşeye sıkışmış durumda.

Fatih Terim'in "Satılsın" raporu verdiği 3 isimden kesin olarak ayrılmayacağını yönetime iletmişti.

Diğer isimler Mariano ve Nagatomo için de şu ana kadar hiçbir teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor.

Futbolcuların aldığı yüksek maaşlar da ayrılık kararının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

LUYINDAMA'YA TERİM VETOSU
Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimlerin satışı çok zor gözükürken, sadece menajerler aracılığıyla Luyindama için teklif geldiği öğrenildi.Ancak tecrübeli hocanın, Kongolu stoperin satılmasını istemediği belirtildi.

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