Fenerbahçe Beko’nun bugünkü rakibi Asvel (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında bugün Fransa'nın Asvel takımıyla karşı karşıya gelecek. Astroballe Salonu'nda oynanacak olan zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.
VODAFONE FREEZONE TESFED'E SPONSOR OLDU
Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Freezone, TESFED'in düzenlediği ilk resmi spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın en iyi sponsoru oldu. Böylece dev bir hizmete imza attı.
EHAD TÜRKER'İN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Genç karting pilotu Ehad Türker performansıyla adından söz ettiriyor. Türker, Türkiye Karting Şampiyonası'nda geçen hafta Körfez pistinde sezonun bitimine 2 yarış kala birinciliğini ilan etti. Şimdi gözünü gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na dikti.
ADANA-GİRESUNSPOR
TFF 1. Lig'de 12. hafta bugün Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak maçla başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da start alacak.
PİT STOP REKORU KIRILDI
ASTON Martin Red Bull Racing Formula 1 takımı ile rekor kırdı. Ekip Rusya'daki Star City Uzay Tesisi'nde 33 bin feet'teki 20 saniyede yerçekimsiz ortamda pit stop'u bitirmeyi başardı.
PLAY-OFF'TA KURA GÜNÜ
EURO 2020 play-off turu kuraları bugün çekilecek. Kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek.
VODAFONE FREEZONE TESFED'E SPONSOR OLDU
Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Freezone, TESFED'in düzenlediği ilk resmi spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın en iyi sponsoru oldu. Böylece dev bir hizmete imza attı.
EHAD TÜRKER'İN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Genç karting pilotu Ehad Türker performansıyla adından söz ettiriyor. Türker, Türkiye Karting Şampiyonası'nda geçen hafta Körfez pistinde sezonun bitimine 2 yarış kala birinciliğini ilan etti. Şimdi gözünü gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na dikti.
ADANA-GİRESUNSPOR
TFF 1. Lig'de 12. hafta bugün Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak maçla başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da start alacak.
PİT STOP REKORU KIRILDI
ASTON Martin Red Bull Racing Formula 1 takımı ile rekor kırdı. Ekip Rusya'daki Star City Uzay Tesisi'nde 33 bin feet'teki 20 saniyede yerçekimsiz ortamda pit stop'u bitirmeyi başardı.
PLAY-OFF'TA KURA GÜNÜ
EURO 2020 play-off turu kuraları bugün çekilecek. Kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek.
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