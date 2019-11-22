Alper&Tolgay için takımlar sıraya girdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper Potuk ve Tolgay Arslan'a birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir. Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper Potuk ve Tolgay Arslan'a birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir.
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