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Alper&Tolgay için takımlar sıraya girdi

'de forma şansı bulmakta zorlanan ve 'a birçok takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir.

Alper&Tolgay için takımlar sıraya girdi
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper Potuk ve Tolgay Arslan'a birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında bir kiralama söz konusu olabilir.

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