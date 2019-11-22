nedeniyle futbol gündemine oturankonusunda menajeri'tan açıklamalar geldi.yıldızın sakatlım yüzünden çok üzgün olduğunu söyleyen, "Büyük beklentilerle geldi. Burada ailesiyle çok mutlu. Gündeidman yapıyor. Bu sakatlık her futbolcuda olan bir durum." dedi., "Bir sene sözleşmesi vardı'da. Ve aldığı buradan çok daha fazlaydı. Hedefi para olsaydı'e veya'ye giderdi" diye konuştu.