Fenerbahçe'de sakatlıkları bunan Vedat Muric ile Max Kruse'nin durumları dün kesinleşti. İki oyuncunun da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Vedat Muric ile Kruse'nin tedavilerini dün de devam edilirken Malatyaspor maçında forvet hattında Mevlüt Erdinç ya da Miha Zajc'tan birisinin oynayacağı belirtildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Bu arada Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.
HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Bu arada Malatya maçının hazırlıkları dün de devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.
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