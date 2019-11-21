Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı

Futbol dünyasına yöne veren aktörler, ilgili Devlet kurumlarından temsilciler, kulüp yöneticileri, antrenörler, teknik adamlar, futbolcular; TFF ve Kulüpler Birliği'nden temsilciler ile futbola ve spora yatırım yapan büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin teşrif edeceği zirve başladı.

Sarıyer'deki Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde bir gün sürecek olan organizasyon, 09.30'dan 17.00'ye kadar devam edecek. Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen zirve, bilgi ve bilinç üreterek kamuoyu yaratma amacıyla futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Başta Turkuvaz Grubu olmak üzere, değerli medyamızın temsilcileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sporumuz, futbolumuz ve geleceği adına önemli bir açılımın ümidiyle gerçekleştirilen bu forumun camiamıza bereketler getirmesini temenni ediyorum.

Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyon doları aşmış durumda. Avrupa, 3'te 2'sini tek başına yönetiyor. Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro civarında. Futbol gelirleri kapsamında Avrupa'da 7. olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro'dan fazla geliriyle, Türkiye'nin üzerine bir gelire sahip. Bu nedenle Türkiye'mize, futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizler için çok önemli bir sorumluluk ve önemli bir misyondur. Bu vesileyle çok radikal kararlar almamız gereken bir süreci yaşıyoruz."

"AVRUPA'NIN EN MODERN STATLARINA, EN KALİTELİ TESİSLERİNE SAHİBİZ"

Bakan Kasapoğlu, seyirci ortalamasına bakıldığıda Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden birinin Süper Lİg olduğunu ifade ederek, "Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Sürdürülebilir bir anlayışla futbolu yönetmemiz lazım. Süper Lig kulüplerinin toplam borcu 15 milyar Dolar'a yakın. Ligin toplam geliri ise 4 milyar Dolar'ın biraz üstünde. Her yıl 10 milyara yakın açık yaşadığımız görülüyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Aklın yolu bir. Atılacak adımlar belli. Ancak, özellikle ifade etmek istiyorum yönetimlerimizin sportif başarıya değil, finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Stratejilerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamamız gerekiyor. Sponsorlar, spor ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Küresel bir rekabet alanında özel bir sektörden gelecek desteklerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Açıkları devlet desteği üzerinden kapatmak, devleti en büyük sponsor yapar. Bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel değil" şeklende konuştu.