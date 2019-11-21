UEFA: Gözler Merih’in üzerinde

Türkiye EURO 2020 bileti alan 20 ülkeden biri olurken, UEFA takımımızı mercek altına aldı. Merih Demiral'dan övgüyle bahseden UEFA, Sergen Yalçın'ın Merih için söylediği, "Türkiye önümüzdeki 10 yıl stoperini buldu" sözlerine de yer verdi. UEFA Cenk Tosun'un şampiyonada anahtar oyuncu olduğunu da vurguladı.
ORANIMIZ 80.00
BU arada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk oranları açıklandı. Fransa 4.60, İngiltere 5.00, Belçika 7.00 oranıyla organizasyonun favorisi olarak gösterilirken Türkiye'nin şampiyonluk oranı 80.00 oldu.
EN AZ GOL YİYEN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Grup Elemeleri sonunda Türkiye ve Belçika sadece 3 gol yedi
A Milli Takım EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen 2 ülkeden biri oldu. Ay-Yıldızlı ekip savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken Belçika ile birlikte 10 karşılaşmada sadece 3 gol yedi. Böylece savunmasıyla dikkatleri üstüne çekti.
RAKİPLER İZLENECEK
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 30 Kasım'da çekilecek olan kurayı beklediği öğrenildi. Kura sonunda grubumuzda yer alacak takımların şampiyonaya kadar mercek altına alınacağı ve hazırlık maçlarının kalabalık bir ekipçe izleneceği belirtildi.
ASKERLERİMİZİ MOTİVE ETTİK
Hakan Çalhanoğlu Sport Bild'e asker selamı vermeleriyle ilgili olarak, "Selam vererek askerlerimizi sağlam dönmeleri adına motive etmeye çalıştık" diye konuştu.
ORANIMIZ 80.00
BU arada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk oranları açıklandı. Fransa 4.60, İngiltere 5.00, Belçika 7.00 oranıyla organizasyonun favorisi olarak gösterilirken Türkiye'nin şampiyonluk oranı 80.00 oldu.
EN AZ GOL YİYEN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Grup Elemeleri sonunda Türkiye ve Belçika sadece 3 gol yedi
A Milli Takım EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen 2 ülkeden biri oldu. Ay-Yıldızlı ekip savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken Belçika ile birlikte 10 karşılaşmada sadece 3 gol yedi. Böylece savunmasıyla dikkatleri üstüne çekti.
RAKİPLER İZLENECEK
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 30 Kasım'da çekilecek olan kurayı beklediği öğrenildi. Kura sonunda grubumuzda yer alacak takımların şampiyonaya kadar mercek altına alınacağı ve hazırlık maçlarının kalabalık bir ekipçe izleneceği belirtildi.
ASKERLERİMİZİ MOTİVE ETTİK
Hakan Çalhanoğlu Sport Bild'e asker selamı vermeleriyle ilgili olarak, "Selam vererek askerlerimizi sağlam dönmeleri adına motive etmeye çalıştık" diye konuştu.
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